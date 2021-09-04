السليمانية.. صاحب المركز الأول ببطولة المواي تاي يتحدث لـ’ناس’

2021/09/04 | 18:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حصد اللاعب اليمني محمد السعيدي، المركز الأول في بطولة المواي تاي المقامة على أرض مدينة السليمانية.

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وقال السعيدي في تصريح لـ"ناس"، (4 أيلول 2021)، إنه "لعبت في البطولة، واستطعت تحقيق المركز الأول وانتزاع درع البطولة، اشكر كل مدرب وقف معي في بلادي، واشكر الاتحاد العربي والعراقي المركزي على الاستقبال والتنظيم الرائعين".

وانطلقت، اليوم السبت، بطولة النخبة الدولية للـ"مواي تاي" في محافظة السليمانية.

وحضر "ناس"، (4 أيلول 2021)، البطولة المقامة في فندق "رامادا" في مدينة السليمانية، التي شهدت حضوراً بارزاً، فيما كان من ضمن الحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

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