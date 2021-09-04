2021/09/04 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت دراسة بريطانية كبرى، أن أخذ جرعتين كاملتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يخفض مخاطر الإصابة بمرض “كوفيد 19″ لمدة طويلة أو ما بات يعرف بـ”كوفيد طويل الأمد”.وبحسب دراسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “كوفيد طويل الأمد”..



دراسة طبية تكشف طريقة الوقاية المثلى المركز الخبري الوطني.

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