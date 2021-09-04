تاجر يتعرض لعملية سرقة كبيرة والاولى من نوعها في تاريخ محافظة عراقية

2021/09/04 | 18:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا، السبت، بتعرض منزل احد التجار لعملية سرقة كبيرة والاولى من نوعها في تاريخ محافظة دهوك.

وقال المراسل اليوم، (4 ايلول 2021)، انه حدثت "عملية سرقة كبيرة والاولى من نوعها في تاريخ دهوك، حيث تمت ليلة امس سرقة 2 مليون و600 ألف دولار (260 دفتر) و4 كيلو غرام ذهب من منزل احد التجار في منطقة مالطا بمركز مدينة دهوك".

وأضاف، ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا في الحادث لكشف ملابسات الجريمة".

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