رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين بغداد والرياض

2021/09/04 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود والوفد المرافق له التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين، وإدامة التنسيق في المجالات كافة.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء أهميةَ الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين ودعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، من جهته عبَّر وزير الداخلية السعودي عن دعم المملكة للعراق والتعاون في جميع المجالات بتوجيهٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان ، مؤكداً أن استقرار العراق سينعكس إيجاباً على المملكة.

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