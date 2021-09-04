"حزب الله".. واشنطن تعيد التذكير بمكافأة مقابل معلومات عن رجلي أعمال

2021/09/04 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، نشر صورة كل من محمد قاسم البزال، وعلي قصير المطلوبين من واشنطن، بسبب تمويلهما لتنظيم حزب الله اللبناني، وفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، خرقا للعقوبات المفروضة عليهم.

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