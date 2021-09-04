العامري يؤكد على اهمية الانتخابات المقبلة وضرورة تعزيز الدور الوطني لدى المرشحين

2021/09/04 | 18:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد الأمين العام لمنظمة بدر، رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، اجتماعا موسعا مع مرشحي تحالف الفتح للانتخابات المقبلة في بغداد.وأكد العامري على “اهمية الانتخابات المقبلة، والتي ستمثل البوصلة الرئيسة في تحديد اتجاه العراق الجديد واهمية رفع الوعي الانتخابي لدى الجماهير لانتخاب الاصلح وطرد الفاسدين”.ودعا رئيس تحالف الفتح إلى “ضرورة تعزيز […]

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