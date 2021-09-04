الكاظمي: العراق يفخر بتنوعه الإثني الذي يساعد في بناء الاستقرار

2021/09/04 | 18:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن العراق يفخر بتنوعه الإثني، وأن قوة هذا التنوع، تساعد في بناء الاستقرار.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير “استقبل رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، الشيخ ستار جبار حلو، وعدداً من الشخصيات الصابئية، حيث رحّب الكاظمي في مستهل اللقاء بالوفد، واستمع إلى جملة من المشكلات والطروحات، ووجّه بمتابعتها سريعاً”.

وأضاف الكاظمي، أن “العراق يفخر بتنوعه الإثني، وأن قوة هذا التنوع، تساعد في بناء الاستقرار، وترسخ مبدأ التسامح والمحبة، وتعزز أيضاً التعايش السلمي بين أطيافه”.

من جانبه، أكّد رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم الشيخ ستار جبار حلو، أن “الصابئة العراقيين متمسكون بهويتهم العراقية والحفاظ عليها، فهم أبناء هذه الأرض، التي تحتضن كل أطياف العراق وإثنياته، وبيّن أنهم حريصون على المشاركة في بناء بلدهم، وأن يكون العراق قوياً آمناً ومستقراً”.

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