2021/09/04 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم السبت، باستهداف رتلين للدعم اللوجستي في محافظتين جنوبي العراق.وذكر المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، انه “تم استهداف رتلين للدعم اللوجستي تابع للقوات الامريكية، بعبوات ناسفة في محافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف رتل للدعم اللوجستي بمحافظتين جنوبي العراق المركز الخبري الوطني.

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