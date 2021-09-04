لَا تَعْذُلِيْهِ سُلَيْمَى - زاهر بولس

2021/09/04 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس لَا تَعْذُلِيْهِ فَظَنَنُ السَّعَادَةِ فِيكَرْبِهِ، تَرَفَّقِي بِهِ حَيْثُمَا اشْتَهَىسَاقَا غَزَالٍ لَهَا وَلَهَا عَيْنَا المَهَى تَبَصَّرَ فِيْهِمَا مَلَالًا حَتَّى سَهَىفَأَبْحَرَ مُغْرَوْرِقًا بِذِرَافِ دَمْعِهَاهُنَاكَ ابْتَدَا رَحِيْلُهُ حَتَّى انْتَهَى لَا تَعْذُلِيْهِ سُلَيْمَى وَإِنْ طَغَىلَا تَعْذُلِيْهِ قَدْ طَغَى آنَ وَهَى ......





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