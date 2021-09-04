عن الإنتخابات المُبَكِرة 1 - امين يونس

#امين_يونس ـ ألَم يحن الوقت ياحمكو لتتحدث عن إنتخابات 10/10/2021 ؟ هل تعتقد أنها سوف تجري بالفعل ؟ وإذا جَرَت ماهي توقعاتك حول النتائج ولو بصورةٍ تقريبية ؟ * هه هه هه ...
وهل أنا فّتاح فال أو قارئ فنجان أم تعتقد أني حامل ماجستير في العلوم السياسية أو دكتوراه في علم الإجتماع وإتجاهات الرأي العام … أو ربما تضحك على عقلي يارجُل ؟ـ كلا ياحمكو … فبالرغم من معرفتي بأنك مجنون تقريباً ..
لكن صّدِقني أنا أث ......
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