عن الإنتخابات المُبَكِرة 1 - امين يونس

2021/09/04 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس ـ ألَم يحن الوقت ياحمكو لتتحدث عن إنتخابات 10/10/2021 ؟ هل تعتقد أنها سوف تجري بالفعل ؟ وإذا جَرَت ماهي توقعاتك حول النتائج ولو بصورةٍ تقريبية ؟ * هه هه هه ...



وهل أنا فّتاح فال أو قارئ فنجان أم تعتقد أني حامل ماجستير في العلوم السياسية أو دكتوراه في علم الإجتماع وإتجاهات الرأي العام … أو ربما تضحك على عقلي يارجُل ؟ـ كلا ياحمكو … فبالرغم من معرفتي بأنك مجنون تقريباً ..



لكن صّدِقني أنا أث ......





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