الإقتصاد الريعي - حاتم بن رجيبة

2021/09/04 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_بن_رجيبة حتى أجد مدخلا جيدا للولوج إلى محور متشعب ولكنه أهم سبب في تأخر الأمم وفقرها وانتشار الظلم فيها اخترت تفسير الإقتصاد الريعي على أنه كل الأنشطة المخلة للتنافس الحر في الإقتصاد.



هذا التعريف سيخيب آمال كل يساري يرى أن اقتصاد السوق الحر هو سبب بلاء الإنسانية.هنا أعارض وأقول أن التنافس الحر ليس مرادفا بالأساس لاقتصاد السوق، هو جزء أساسي منه فقط .



ما يعاب على اقتصاد السوق هو استقلال السوق التام ......





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