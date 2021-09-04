نزاع مسلح يجبر محافظة عراقية على فرض حظر للتجوال

2021/09/04 | 19:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار التصعيد المسلح بين عشيرتين على خلفية مقتل شقيقين في سوق شمالي المحافظة.

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