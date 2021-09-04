التربية تعلن شمول أكثر من 6 آلاف موظف بالعلاوة والترفيع

2021/09/04 | 19:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شملت وزارة التربية أكثر من 6 آلاف موظف بالعلاوة والترفيع على الرغم من الازمة الماليَّة التي تعانيها، بينما تستعد لصرف اجور المراقبة الخاصة بامتحانات الدراسة المتوسطة.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "المديرية العامة للكرخ الاولى تستعد لمنح التخصيصات المالية للترفيعات والعلاوات الخاصة بالموظفين، وتشمل اكثر من 6 الاف مستفيد بحسب التعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة المالية بهذا الصدد".

وكشف عن "توزيع اكثر من ملياري دينار بين موظفي المديرية كعلاوات بأثر رجعي، اذ إنَّ المديرية تعمل على دعم الموظفين وحصول كل منهم على استحقاقه الطبيعي، لاسيما أنَّ البلد يمر في ازمة مالية وتقشف الا أنَّ الوزارة حرصت على صرفها".

واشار إلى أنَّ "بقية حقوق الموظفين غير المتسلمين علاواتهم محفوظة لهم، وسيجري اطلاقها وتوزيعها حال صرف المبالغ مباشرة".

ولفت القيسي إلى أنَّ "الوزارة تستعد لصرف اجور المراقبة الخاصة بامتحانات الدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2020 ـ 2021، ومن المؤمل أن تطلق الاسبوع المقبل للتوزيع بين المستفيدين في المديريات".

واضاف أنَّ "هناك استعدادا تاما لعملية التوزيع لاسيما في مديرية الكرخ الاولى التي انجزت عملية التدقيق واعدت البيانات الخاصة بالمستحقين".

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