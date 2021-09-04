عملية امنية مشتركة لتامين بساتين حوض شروين في ديالى

2021/09/04 | 19:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نفذت قوة امنية مشتركة من شرطة ديالى عملية لملاحقة فلول داعش في حوض شروين شمال شرق بعقوبة .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان العملية شملت تفتيش البساتين المحاذية لنهر ديالى من الجهة الغربية وصولا الى قرى حوض شروين شمال شرق بعقوبة باسناد من وحدة مكافحة المتفجرات.واضاف ان العملية تاتي ضمن ستراتيجية قيادة الشرطة لمنع خلايا داعش من ايجاد ملاذات امنة في البساتين الزراعية /انتهى

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