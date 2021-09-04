وفد مجلس النواب الاردني يقدم التعازي الى العامري بوفاة ثلاثة من ابناء شقيقه

2021/09/04 | 19:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدم رئيس مجلس النواب الاردني عبد المنعم العودات والوفد النيابي المرافق له ، التعازي الى رئيس تحالف الفتح هادي العامري بوفاة ثلاثة من ابناء شقيقه في حادث حريق منزلهم بمنطقة الجادرية ./انتهى5

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