القبض على شخصٍ حاول ارتكاب جريمة قتل شرقي بغداد

2021/09/04 | 19:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، القبض على شخص حاول الشروع بارتكاب جريمة قتل، شرقي العاصمة.وقالت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “شرطة بغداد مركز شرطة الرافدين/ مدينة الصدر ألقت القبض على شخص حاول الشروع بارتكاب جريمة قتل وبحوزته مسدس نوع كلوك ورمانة يدوية وكمية من المخدرات وادوات …

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