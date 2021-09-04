المرور تصدر بيانا بشأن غرامة الـ 215 مليوناً على مركبة “سايبا”

2021/09/04 | 19:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت مديرية المرور العامة، السبت بشأن الغرامة المالية المفروضة، على سائق سيارة أجرة، والتي بلغت 215 مليون دينار، وهو ما اثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “حرصا من قبل مدير المرور العام بمتابعة المناشدات والمقترحات وكل ما يثار في مواقع التواصل …

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