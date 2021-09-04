صور من تشييع أقارب هادي العامري.. قضوا في حريق ببغداد

2021/09/04 | 19:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شارك عشرات المواطنين، السبت، في تشييع جثامين أبناء شقيق هادي العامري، الذين لقوا مصرعهم في حادث حريق داخل شقتهم ببغداد .

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ووقعت الحادثة، (4 أيلول 2021)، حين اشتعلت النيران داخل شقة (حافظ فرحان العامري)، شقيق رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.

وبحسب مصدر طبي، فان "الحادثة وقعت نتيجة انفجار شاحن هاتف محمول في احدى غرف الشقة، نجم عنه دخان كثيف وحريق تسبب في مقتل الضحايا أثناء ماكانت العائلة نائمة".

وأضاف المصدر أن "الحريق اسفر عن مقتل شقيقين، اضافة الى شقيقتهم التي تم نقلها الى المستشفى لكن باءت محاولات انقاذها بالفشل"، مؤكداً أن "بقية أفراد الأسرة نجوا من الحادث".

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