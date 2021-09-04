الثالث في أسبوع.. احتجاج نسائي في كابول.. وطالبان تفضه بالصواعق والغاز المسيل للدموع

2021/09/04 | 19:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مجموعة من الناشطات الأفغانيات احتجاجًا صغيرًا فى العاصمة كابول، التي تسيطر عليها حركة طالبان، السبت، للمطالبة بالمساواة في الحقوق والمشاركة الكاملة بالحياة السياسية، حسبما تأكدت شبكة CNN.وهذا هو ثالث احتجاج نسائي خلال الأسبوع الأخير.

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