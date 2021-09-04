اندلاع نزاع عشائري طاحن يتسبب بقطع طرق في محافظة عراقية

2021/09/04 | 19:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ميسان، السبت، بوقوع نزاع عشائري طاحن بين أفراد من عشيرة (البو علي)، فيما تواجه القوات الأمنية صعوبة في الوصول إلى مكان الحادث بسبب قطع الطرق المؤدية إليه لشدة النزاع.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (4 ايلول 2021)، "وقوع نزاع عشائري طاحن بين أفراد من عشيرة (البو علي) بناحية العدل التابع لقضاء المجر الكبير جنوبي محافظة ميسان".

وأوضح، ان "النزاع استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة وتسبب بقطع الطريق الرابط بين قضاء المجر وناحية العدل بشكل كلي"، لافتا إلى ان "أسباب اندلاع النزاع ما تزال مجهولة".

وأضاف، ان "القوات الأمنية تواجه صعوبة في الوصول إلى مكان الحادث بسبب قطع الطرق المؤدية إليه، نتيجة شدة النزاع العشائري".

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