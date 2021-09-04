الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال 17 سوريا في صلاح الدين

2021/09/04 | 19:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، السبت، اعتقال 17 مواطنا سوريا بتهمة دخول الأراضي العراقية بطريقة "غير قانونية".

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