رئيس تحالف الفتح يرفض قرار الداخلية بشأن التعاقد مع شركة سعودية: قضية امنية حساسة

2021/09/04 | 19:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رفض رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، قرار الداخلية بشأن التعاقد مع شركة سعودية، موضحا انها قضية امنية حساسة وسيتم الضغط على عدم تمريره.وقال العامري ان “قرار تفويض وزارة الداخلية العراقية التعاقد مع شركة سعودية وتسليم كل بيانات المرور والمركبات خارج الوزارة امر غير مقبول وسنضغط لعدم تمريره”.واضاف ان “هذه قضية […]

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