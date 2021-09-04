2021/09/04 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم السبت، عن نتائج عملية الصدمة التي انطلقت للحد من تهريب سعات الانترنت في شهر آب الماضي، فيما أكدت أن العمليات ما تزال مستمرة في عدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات تسترد أموالا مهربة بقيمة 4 مليارات دينار المركز الخبري الوطني.

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