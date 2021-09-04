2021/09/04 | 19:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yb_DH15BvIc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "فريق نسائي" يرجم منزل "زوجة ثانية" بالحجارة في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "فريق نسائي" يرجم منزل "زوجة ثانية" بالحجارة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).