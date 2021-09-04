2021/09/04 | 19:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HNOQnT_Ecnw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البنتاغون - إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البنتاغون - إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).