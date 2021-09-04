2021/09/04 | 19:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعانت بالقوات الامنية الماسكة للأرض بغية التدخل السريع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اثر نزاع عشائري.. السيطرة على حريق متعمد شمال بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اثر نزاع عشائري.. السيطرة على حريق متعمد شمال بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).