التجارة تعلن موعد تسليم مفردات جديدة ضمن البطاقة التموينية

2021/09/04 | 19:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التجارة، السبت، عن موعد توزيع مواد جديدة ضمن مفردات البطاقة التموينية، فيما أشارت عن قرب انطلاق حملة موسعة لمتابعة أسعار البيع في أفران الصمون والمخابز.

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وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (4 أيلول 2021)، إن "وزارة التجارة ستقوم بتوزيع العدس والحمص المجروش ضمن بقوليات الوجبة الثانية التي وصلت إلى المخازن"، لافتاً إلى أن "الوزارة بانتظار استكمال تسلم الحصص من قبل جميع المخازن ضمن الخطة التسويقية، لإطلاقها وتوزيعها خلال الايام القليلة المقبلة".

وبشأن عمل أفران الصمون والمخابز ورفعها الأسعار، أوضح حنون، أن "وزارة التجارة تمنح الإجازات لأفران الصمون والمخابز وتتم متابعة عملها ومراقبتها من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة والاجهزة الامنية الأخرى وتحديداً جهاز الأمن الوطني".

وأضاف، أن "الوزارة دخلت على خط الأفران وبدأت بفرض عقوبات وإيقاف بعضها ممن قللوا عدد الأرغفة (الصمون) إلى 4 أو 5 مقابل ألف دينار عراقي"، كاشفاً عن "انطلاق حملة كاملة على المخابز والأفران الأهلية الاسبوع المقبل لمتابعة آليات البيع".

ونوه إلى أن "من المبررات التي تطرح هي تقليل وزارة الزراعة للطحين الصفر"، مؤكداً أنه "بدءاً من الأسبوع المقبل سيتم متابعة عمل جميع المخابز والافران في عموم البلاد وإحالة المخالفين إلى قاضي التحقيق من قبل مديرية الجريمة المنظمة".

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