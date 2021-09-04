مشهد مخيف لتحطم جدار منزل في نيوجيرسي.. ومياه الفيضانات تحاصر أمًا وابنها

2021/09/04 | 19:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر الفيديو المقدم من قناة WCBS المتعاونة مع شبكة CNN تحطمًا لمياه الفيضانات من خلال جدار قبو في كرانفورد، في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.حوصرت أم وأحد أبنائها في القبو لكنهما نجيا بعد أن أنقذهم أفراد الأسرة.

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