التقاعد تعلن عن الیة جدیدة لانجاز المعاملات وتوضح اسباب تأخر بعضها

2021/09/04 | 19:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة التقاعد الوطنية، السبت، سبب تأخر بعض معاملات الموظفين المحالين للتقاعد من دوائرهم، فيما أشارت إلى ان اعتماد الأتمتة الإلكترونية سرعت بإنجاز الهويات التقاعدية خلال ساعات.

وذكر وكيل رئيس هيئة التقاعد حسام عبد الستار حمادي للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (4 ايلول 2021)، إن "هيئة التقاعد الوطنية اعتمدت التقنية الالكترونية في انجاز المعاملة التقاعدية منذ تاريخ 15 أيلول من العام 2019 وبدأت في تطويرها"، مبينا أن "المعاملة الورقية كانت تتأخر لعدة أيام، لكن اليوم تكتمل المعاملة خلال ساعات ويتسلم المتقاعد هويته التقاعدية".

وبين حمادي، أنه "تم فتح شعب من خلال برنامج التقاعد في كل وزارة، اضافة إلى تدريب كل موظفي الدوائر العاملين بشعبة التقاعد على هذا النظام"، مؤكدا أن "دائرة التقاعد هي أول الدوائر التي طبقت دعوة الحكومة باعتماد الاتمتة الالكترونية".

وأضاف، ان "هناك تأخرا يحصل لبعض الموظفين المحالين للتقاعد من دوائرهم، بسبب عدم براءة ذمتهم المالية، حيث تكون بذمته سيارة أو سلف لم يكتمل تسديدها".

وأشار حمادي، إلى ان "هيئة التقاعد لديها 8 مديريات في بغداد، منها دائرة التقاعد العسكري ودائرة التقاعد الداخلي وبريد عمل لهيئة الحشد الشعبي، فضلا عن الدوائر الاخرى، أضافة إلى أن هناك في كل محافظة فرعا لهيئة التقاعد".

وتابع، ان "محافظة البصرة تضم 8 دوائر تابعة لهيئة التقاعد، ولدينا خطط أخرى للتوسع، ولكن الازمة المالية جمدت عملنا"، مؤكدا أن "هناك خططا لإضافة دوائر لهيئتنا في المحافظات خلال العام 2022".

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