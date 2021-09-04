العراق: نزاع عشائري يتسبب باندلاع النيران في عدد من المحلات التجارية (صور)

2021/09/04 | 19:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن سيطرتها على حادث حريق اندلع داخل 5 محلات تجارية متنوعة النشاط التجاري في منطقة حي عداي القرية العصرية شمال محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 ايلول 2021)، إن "فرقها لاقت صعوبات كبيرة بسبب تجمهر المواطنين حتى استعانت بالقوات الامنية الماسكة للأرض بغية التدخل السريع واخماد الحريق وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

واضاف البيان، أن "الحريق كان متعمدا بسبب نزاع عشائري بعد مصرع شخصين واصابة الثالث في مدينة الاسكندرية".

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