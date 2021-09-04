السعودية والعراق يبحثان تعزيز التعاون الأمني

2021/09/04 | 19:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: استقبل مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، وذلك في رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة بغداد.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون …

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