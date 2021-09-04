2021/09/04 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت “القائمة الحمراء للأنواع المهددة” الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، عن تعداد الأنواع المهددة بالانقراض على كوكبنا.وتضم القائمة أكثر من 134 ألف نوع، من بينها 37400 مهددة بالانقراض، وهي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن “القائمة الحمراء” للأنواع المهددة بالانقراض المركز الخبري الوطني.

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