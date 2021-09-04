2021/09/04 | 20:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pbTmHX8M7a4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يؤكد أن العراق سوق يسترد حق اللعب في أرضه) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يؤكد أن العراق سوق يسترد حق اللعب في أرضه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).