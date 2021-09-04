2021/09/04 | 20:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل.. شيخ عشيرة "الجنابيين" يمنح مهلة 3 أيام لاعتقال "قتلة الأخوين" في الاسكندرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/04 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. شيخ عشيرة "الجنابيين" يمنح مهلة 3 أيام لاعتقال "قتلة الأخوين" في الاسكندرية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل.. شيخ عشيرة "الجنابيين" يمنح مهلة 3 أيام لاعتقال "قتلة الأخوين" في الاسكندرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).