2021/09/04 | 20:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عزّت السفارة الإسبانية لدى بغداد، السبت، بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت السفارة في بيان مقتضب اطلع عليه "ناس"، (4 أيلول 2021)، "تتقدم السفارة الإسبانية في بغداد بخالص تعازيها بوفاة آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم، رحمه الله ورفع درجاته".

وأظهرت صور، جانباً من مراسم عزاء وتشييع المرجع الديني محمد سعيد الحكيم في محافظة كربلاء.

وقال عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة في تدوينة، تابعها "ناس"، (4 أيلول 2021)، "بمشاعر الحزن..



نودع الجثمان الطاهر لفقيدنا المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الإسبانية تعزي بوفاة المرجع محمد سعيد الحكيم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الإسبانية تعزي بوفاة المرجع محمد سعيد الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).