التجارة تكشف عن مكونات جدیدة ضمن مفردات البطاقة التموینیة وتطلق حملة لمتابعة أسعار الخبز

2021/09/04 | 20:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، السبت، انها ستقوم بتوزيع العدس والحمص المجروش ضمن بقوليات الوجبة الثانية، مشيرة إلى اطلاق حملة كاملة على المخابز والأفران الأهلية لمتابعة آليات البيع الاسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (4 ايلول 2021)، ان "وزارة التجارة ستقوم بتوزيع العدس والحمص المجروش ضمن بقوليات الوجبة الثانية التي وصلت إلى المخازن".

واضاف حنون، ان "الوزارة بانتظار استكمال تسلم الحصص من قبل جميع المخازن ضمن الخطة التسويقية، لإطلاقها وتوزيعها خلال الايام القليلة المقبلة".

وتابع، ان "وزارة التجارة تمنح الإجازات لأفران الصمون والمخابز وتتم متابعة عملها ومراقبتها من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة والاجهزة الامنية الأخرى وتحديدا جهاز الأمن الوطني".

وأكمل حنون، ان "الوزارة دخلت على خط الأفران وبدأت بفرض عقوبات وإيقاف بعضها ممن قللوا عدد الأرغفة (الصمون) إلى 4 أو 5 مقابل ألف دينار عراقي".

ولفت إلى "انطلاق حملة كاملة على المخابز والأفران الأهلية الاسبوع المقبل لمتابعة آليات البيع".

وأوضح ان "المبررات التي تطرح هي تقليل وزارة الزراعة للطحين الصفر"، مشيرا إلى انه "بدءا من الأسبوع المقبل سيتم متابعة عمل جميع المخابز والافران في عموم البلاد وإحالة المخالفين إلى قاضي التحقيق من قبل مديرية الجريمة المنظمة".

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