2021/09/04 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات خاصة تابعة لطالبان تفض مظاهرة نسائية في كابل

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