2021/09/04 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4kIBdCHxkqw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تنسيق أمني واتفاقات بالجملة بين بغداد و الرياض .. والأردن يجدد دعمه وإسناده للعراق | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تنسيق أمني واتفاقات بالجملة بين بغداد و الرياض .. والأردن يجدد دعمه وإسناده للعراق | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).