لماذا يتم منع السوريين من دخول العراق.. الداخلية تجيب

2021/09/04 | 20:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية شؤون الإقامة التابعة

لوزارة الداخلية، اليوم السبت، توضيحاً

بشأن منع السوريين من دخول العراق.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تداولت

بعض مواقع التواصل الاجتماعي كتابا

صادر عن وزارة الصناعة و

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