الأردن تشيد بانتهاج العراق سياسة الحوار والتهدئة

2021/09/04 | 20:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، أن توطيد العلاقات بين

بغداد وعمّان ينعكس إيجاباً على

استقرار المنطقة، فيما أشاد رئيس مجلس

النواب الأردني بانتهاج العراق سياسة

الحوار والتهدئة.

وقال

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