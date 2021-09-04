من رحم المعاناة، نافين و جوزا تدخلان المنتخب العراقي للشابات من اوسع أبوابه

2021/09/04 | 21:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – خاص “كان مجرد حلم قبل سنتين، اليوم اصبح حقيقة بعد الجهد الذي بذلناه للوصول الى هذا المبتغى كما لا يجب ان ننسى فضل المدربين الذين اوصلوا بنا الى المنتخب نتمنى ان نمثل سنجار خير تمثيل في المنتخب و الدول و المسابقات القارية و العربية” كانت جوزا تمارس كرة القدم في مجمع خانكي الواقع …

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