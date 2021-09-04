2021/09/04 | 21:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

اندلع نزاع عشائري، السبت، في ناحية الإسكندرية شمال محافظة بابل على خلفية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة في سوق الحصوة.

اضطرت السلطات الأمنية إلى قطع طريق رئيس وفرض حظر التجوال

وهاجم العشرات من عشيرة "الجنابيين" التي ينتمي إليها الضحايا، 4 أيلول/سبتمبر، محال تجارية تعود لأشخاص من عشيرة المتهمين بالحادثة، في منطقة "حي عداي" في القرية العصرية شمال المحافظة، وأحرقوها، وفق ضابط في الشرطة تحدث لـ "الترا عراق".

وقال الضابط مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "القوات الأمنية سارعت إلى غلق الطريق بين بغداد وكربلاء لمنع توافد أعداد أخرى من العشيرتين لمكان الحادث، والسيطرة على الموقف".

بدوره، أعلن محافظ بابل حسن منديل، فرض حضر التجوال في ناحية الإسكندرية حتى إشعار آخر، بحسب بيان رسميّ.

وأظهرت مشاهد تابعها "الترا عراق"، حشودًا مسلحة من عشيرة الجنابيين تقوم بمسيرات مطالبة بـ "الثأر" في شوارع الناحية.

فيما أعلنت مديرية الدفاع المدني، السيطرة على حريق المحال التجارية "بعد صعوبات كبيرة بسبب تجمهر المواطنين"، مشيرة في بيان إلى أنّ فرقها "استعانت بالقوات الأمنية الماسكة للأرض بغية التدخل السريع وإخماد الحريق الذي طال 5 محال، وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية".

وطالب شيوخ العشيرة، في وقت سابق، بالقصاص العاجل من منفذي حادثة سوق الحصوة التي أودت بحياة شقيقين أحدهما قتل نحرًا، وإصابة 3 آخرين من أفراد العائلة إثر مشاجرة بدأت من خلاف حول قطعة بلاط.

وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة بابل، الجمعة، اعتقال 3 متهمين في حادثة.

وقالت بيان للشرطة، 3 أيلول/سبتمبر، إنّ "مشاجرة وقعت بين طرفين على محل داخل سوق القرية العصرية بناحية الإسكندرية شمالي بابل، أسفر عنها مقتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين بواسطة آلة جارحة (سكين) وهروب الجناة إلى جهة مجهولة".

وأضاف البيان، أنّ "قوة من الشرطة تمكنت خلال أقل من ساعة من إلقاء القبض على المتهم الرئيس بعملية القتل ومعه اثنين آخرين اشتركا في المشاجرة، ليتم نقلهم كافة الى مركز التحقيق المختص لإكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى القضاء".

وفي آخر التطورات، أكّدت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنّ "القوات الأمنية في محافظة بابل ألقت القبض على 5 متهمين على خلفية المشاجرة التي حصلت في حي عداي بمنطقة القرية العصرية وراح ضحيتها اثنين من طرفي المشاجرة وجرح آخر".

كما أشار البيان، إلى اعتقال "متهم آخر حاول هو ومجموعة حرق عدد من المحال في سوق القرية العصرية"، مبينًا أنّ "القوات الأمنية تجري عملية بحث عن بقية المتورطين في هذا الحادث".

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