2021/09/04 | 21:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير التركي: أوردوغان يعتزم القيام بزيارة خاصة إلى العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/04 | 21:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير التركي: أوردوغان يعتزم القيام بزيارة خاصة إلى العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير التركي: أوردوغان يعتزم القيام بزيارة خاصة إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).