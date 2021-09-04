السفير التركي: إردوغان يعتزم زيارة العراق

2021/09/04 | 21:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناني، اليوم السبت، أن رئيس بلاده رجب طيب أوردوغان يعتزم زيارة العراق. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأعرجي، استقبل بمكتبه، السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناني وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأنقرة، وفي جميع المجالات". وشدد الأعرجي وفقا للبيان، على أهمية أن يتفهم الجانب التركي وضع العراق الخاص، فيما يتعلق بملف المياه، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين".من جانبه أكد السفير التركي، أن "الرئيس رجب طيب أوردوغان يعتزم القيام بزيارة خاصة إلى العراق"، لافتا إلى أن "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة أيضا".

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