2021/09/04 | 21:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اظهرت صور جانباً من تشييع جثمان المرجع الديني محمد سعيد الحكيم، في محافظة كربلاء.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبينت الصور التي اطلع عليها "ناس"، (4 أيلول 2021)، حضوراً واسعاً لعدد من الشخصيات الدينية فضلاً عن عدد كبير من المواطنين الذين شاركوا في تشييع الراحل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور من الجو للحشود الغفيرة في تشييع جثمان المرجع الحكيم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور من الجو للحشود الغفيرة في تشييع جثمان المرجع الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).