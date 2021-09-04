2021/09/04 | 21:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب وفد حكومي لبناني رفيع المستوى من الحكومة السورية، السبت السماح للغاز الطبيعي المصري والكهرباء الأردنية، بالمرور عبر أراضيها، من أجل تخفيف أزمة الوقود التي أصابت لبنان بحالة من الشلل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 20 عاما من الفتور.. وفد حكومي لبناني رفيع يصل إلى سوريا لبحث أزمة الوقود) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 20 عاما من الفتور.. وفد حكومي لبناني رفيع يصل إلى سوريا لبحث أزمة الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).