2021/09/04 | 21:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن إجراءاتها لتأمين صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل.وقال الناطق الرسمي لقيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطط و اجراءات أمنية لحماية صناديق الاقتراع المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطط و اجراءات أمنية لحماية صناديق الاقتراع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطط و اجراءات أمنية لحماية صناديق الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).