2021/09/04 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير الداخلية عثمان الغانمي نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود الذي وصل العراق في زيارة رسمية يبحث خلالها ملفات أمنية مشتركة.

وزارة الداخلية ذكرت في بيان لها أن وزيرها عثمان الغانمي التقى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود وعقدا اجتماعا لبحث الملفات الأمنية المشتركة فيما يتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات وتنسيق العلاقات بين الوزارتين وبما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا داخلية العراق والسعودية يبحثان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا داخلية العراق والسعودية يبحثان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).