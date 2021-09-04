الكاظمي يستقبل رئيس طائفة الصابئة المندائيين

2021/09/04 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم الشيخ ستار جبار حلو وعدداً من الشخصيات الصابئية.

واستمع الكاظمي خلال اللقاء إلى جملة من المشكلات والطروحات بشأن الصابئة المندائيين ووجّه بمتابعتها سريعا, مؤكدا أن العراق يفخر بتنوعه الإثني وأن قوة هذا التنوع تساعد في بناء الاستقرار وتعزز التعايش السلمي بين أطيافه, من جانبه أكّد رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم أن الصابئة العراقيين متمسكون بهويتهم العراقية والحفاظ عليها.

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