تفاصيل لقاء الحلبوسي ووزير الداخلية السعودي

2021/09/04 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم السبت، مع وزير الداخلية

السعودي، تنفيذ الاتفاقيات بين بغداد

والرياض.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، تلقته

وكالة نون الخبرية، إن الأخير "استقبل

وزير الداخلية الس

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